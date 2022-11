Festa di Halloween, emergenza in un locale di Porto Recanati: svenimenti da troppa calca, i vigili aprono le porte

MACERATA - Nella scorsa notte, nel corso di pianificati controlli presso i locali di intrattenimento meta di giovani per la tradizionale festa di Halloween, personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Macerata ha proceduto al controllo di numerosi locali di intrattenimento siti lungo la costa, in particolare a Civitanova Marche e Porto Recanati.

La disco di Porto Recanati

In un locale di quest’ultimo comune, particolarmente affollato, i poliziotti unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri, personale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, si adoperavano per aprire le porte di sicurezza per consentire il ricambio di aria all’interno ed agevolare l’uscita delle persone, scongiurando il verificarsi di ulteriori criticità. Secondo le prime ricostruzioni un paio di giovanissime sarebbero svenute per il caldo e la calca all'interno del locale, altri 5-6 ragazzi sono stati invece portati al pronto soccorso completamente ubriachi. Sono in corso accertamenti amministrativi da parte della Questura di Macerata.