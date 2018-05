Federico travolto e ucciso a 25 anni: l'automobilista era positivo all'alcoltest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI È morto sul colpo Federico Dottori. Le lesioni riportate dal venticinquenne nell’impatto con la Skoda non gli hanno dato scampo, uccidendolo nell’immediato. È quanto accertato ieri pomeriggio dal medico legale Mariano Cingolani che alle ore 15 ha iniziato l’autopsia nell’obitorio dell’ospedale di Civitanova. Prima dell’esame il fratello e lo zio di Federico, accompagnati dal loro legale Emanuele Senesi, hanno effettuato il riconoscimento della salma.Federico è stato travolto alle spalle da una Skoda guidata da un 22enne anche lui di Loreto, anche lui di ritorno dalla discoteca dopo una serata trascorsa con gli amici. Dopo il drammatico impatto sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale di Camerino. Il 22enne è risultato positivo all’accertamento etilometrico effettuato col precursore ed è stato portato in ospedale per essere sottoposto alle analisi del sangue e delle urine. È indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.