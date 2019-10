Ubriaco al volante uccise una coppia, ora è coinvolto in un traffico di droga

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Uccise una coppia fidardense in un tragico incidente stradale. Nuove contestazioni per spaccio di droga per Marouane Farah. Tra il 2017 e il 2018, secondo l’accusa, avrebbe mosso insieme ad altri connazionali qualcosa come 73 chili di hashish e 2,8 chili di cocaina. In totale sono 12 gli indagati, tutti marocchini tranne un italiano e un egiziano. I fatti contestati sono precedenti al sequestro dei 223,8 chili di hashish avvenuto ad aprile del 2018 in un garage di Montegranaro e per i quali Farah è stato condannato in primo grado, in abbreviato, a quattro anni e otto mesi di reclusione e al pagamento di 44.000 euro di multa (insieme al fratello 21enne Zakaria e a un connazionale 39enne Hassan Sougrate, entrambi a quattro anni e quattro mesi più 40.000 euro di multa ciascuno).