Falsi capi griffati Ralph Lauren Blitz in una boutique della Guardia di finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Capi di abbigliamento firmati Ralph Lauren esposti in vendita in boutique, ma per la Guardia di finanza si tratta di falsi. Con questo motivo gli uomini delle Fiamme gialle di Porto Recanati sono entrati in un negozio della cittadina rivierasca e hanno perquisito il locale. I militari sono entrati insieme a un esperto inviato dalla casa di moda per una verifica diretta della merce. I primi accertamenti fatti dall’esperto su alcuni capi, pochi articoli in verità, avrebbero evidenziato che questi non sarebbero originali. Dinanzi alla contestazione, il titolare ha indicato il fornitore da cui ha acquistato i capi: un operatore commercialedi Morrovalle al quale gli uomini della Finanza hanno fatto visita per una perquisizione domiciliare. L’uomo ha rivendicato la correttezza del proprio operato, riservandosi di presnetare tutta la documentazione. Le indagini della Finanza sulla vicenda proseguono.