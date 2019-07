Ex finanziere e moglie dormano, i ladri svaligiano la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI Furto in un appartamento in viale dei Pini, nella zona di Montarice. Per i malviventi un magro bottino: in casa riescono a portare via solo due telefoni cellulari del valore di qualche centinaia di euro. È accaduto la scorsa notte, dopo le 2 . I proprietari dell’appartamento, al primo piano di un condominio, stavano dormendo.«Eravamo tornati a casa tardi e ci siamo messi a letto poco dopo l’una e mezza - racconta l’uomo, un finanziere in pensione -. Non abbiamo sentito nulla, alle prime ore della mattina ci siamo svegliati un po’ intontiti. Inizialmente non ci eravamo accorti di nulla, poi abbiamo trovato la finestra della cucina aperta e a terra c’erano sia la borsa di mia moglie che il mio borsello. Abbiamo notato che le custodie dei cellulari erano vuote. I telefonini non c’erano più. Solo allora abbiamo realizzato che in casa erano entrati i ladri. Infatti andando a controllare nella sala da pranzo e in altre stanze ci siamo resi conto che l’appartamento era stato messo a soqquadro».