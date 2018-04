Evade di domiciliari e aggredisce i carabinieri: preso all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Calci, gomitate e spintoni a due carabinieri dopo essere evaso dai domiciliari, arrestato un quarantaduenne. Si tratta di un uomo nigeriano, che era finito agli arresti domiciliari per il reato di sfruttamento della prostituzione. L’altra sera, intorno alle 23.30, i carabinieri della locale stazione si trovavano nella zona dell’Hotel House, impegnati nei loro controlli quotidiani. Ad un certo punto i militari dell’Arma hanno notato l’uomo, che da tempo era sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari nel suo appartamento all’interno del palazzone multietnico. Ma al momento dei controlli, il nigeriano quarantaduenne non era casa, come doveva essere. Ma è stato visto fuori dalla sua abitazione, mentre rincasava. Quando ha capito di essere stato scoperto dai militari dell’Arma, l’uomo ha cercato di scappare. Ne è nata una colluttazione, con il nigeriano che ad un certo punto, ha dato un calcio ad un militare, mentre ha colpito l’altro con una violenta gomitata. E’ stato arrestato dai militari dell’Arma per evasione dai domiciliari e per resistenza a pubblico ufficiale.