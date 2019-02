Un etto di eroina e discarica abusiva: sequestri e denunce all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Nuovo blitz dei carabinieri all’Hotel House con un bilancio impressionante: sequestrati 104 gr di eroina, scoperti dai cani antidroga al settimo piano, 4 denunce non legate al ritrovamento, 25 appartamenti controllati, sei dei quali completamente perquisiti, 95 persone identificate, due stranieri irregolari scoperti, due auto sequestrate perché senza assicurazione.Le quattro persone denunciate sono un tunisino sorpreso con l’hashish, il titolare di un supermercato per un impianto di videosorveglianza irregolare , il titolare di un bar per carenze igieniche ed il titolare del parcheggio trasformato in discarica. Multato un commerciante di alimentari per alcuni kg di carne non tracciata. Al blitz hanno partecipato i carabinieri di Civitanova e di Macerata con il gruppo cinofilo di Pesaro, i forestali di Macerata, gli Ispettori del lavoro, tutti supportati dal cielo da un elicottero da Pescara.