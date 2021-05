Estate spettacolare all’Arena Gigli: ecco chi sono i big del cartellone dell'estate 2021

PORTO RECANATI - Il Comune cala gli assi per un’estate da vivere da protagonisti. È stata infatti ufficialmente rinnovata la convenzione con Amat, con un impegno di spesa di 18mila euro da parte dell’ente portorecanatese: previsti spettacoli di grande caratura per tutta l’estate.

«La collaborazione con Amat è una ormai consuetudine qualificante per tutto il palinsesto dell’Arena Gigli - dice l’assessore al Turismo Angelica Sabbatini -. È un bel segnale di ripresa del lavoro del mondo dello spettacolo, un ritorno ai concerti e al teatro era quello che tutti ci auguravamo.



«Contiamo nella possibilità di accogliere circa mille spettatori, pari al 50% della capienza - continua l’assessore - e con il previsto annullamento del coprifuoco, dal 21 giugno, gli spettacoli si svolgeranno come di consueto dalle 21.30. La prenotazione sarà sempre obbligatoria all’Ufficio Iat aperto tutti i giorni e anche alla biglietteria dell’Arena, la sera dello spettacolo. Con la convenzione Amat presentiamo anche le serate previste in compagnia di David Crescenzi e con la partecipazione dell’Orchestra filarmonica marchigiana, serate sempre di tanto successo e attese sia dai cittadini che dai turisti».



Ecco il calendario dell’estate all’Arena Gigli: il 27 giugno “L’onda che verrà” con Sergio Muniz; il 10 luglio “Italia Mundial” con Federico Buffa; il 25 luglio Christian De Sica, “Una serata tra amici”; il 28 luglio Musica da film; con Federico Mondelci; il 4 agosto “60 sfumature del Grigio” con Pino Insegno; i 6 agosto “ La musica che balla” con Davide Crescenzi.

