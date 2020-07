Esce in barca e avvista un rarissimo pesce luna: «Che emozione»

Un pesce luna avvistato il 29 giugno al largo della costa di Porto Recanati. A segnalarlo l’appassionato di pesca sportiva Paolo Cannata: «Sono uscito con la mia imbarcazione “Marta 2”, dedicata al nome di mia moglie, dalla Lega navale vista la bella giornata - ha detto -, mentre pescavo ho notato una pinna in lontananza avvicinarsi. All’inizio pensavo fosse uno squalo».

Un misto tra sorpresa ed emozione per Cannata, trovatosi di fronte a un pesce che di rado si fa notare in questo tratto di mare: «L’avvistamento è avvenuto a un miglio e mezzo tra Porto Recanati e Scossicci - ha spiegato ancora il pescatore -, vedere il pesce luna da queste parti è davvero una rarità ed è stato un bel regalo per il giorno del mio onomastico».

