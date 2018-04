Clandestino con precedenti trovato all'Hotel House con quaranta dosi di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Pusher in manette, aveva 40 dosi di eroina addosso. Questa notte, intorno alla mezzanotte, i carabinieri della stazione di Porto Recanati e della Cio dell'ottavo reggimento Lazio, nel corso dell'attività continua di controllo all'Hotel House, lungo le scale tra il primo e secondo piano, hanno fermato un pakistano 36enne risultato clandestino e con precedenti specifici, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 dosi di eroina per 37.5 grammi, 160 euro e un telefono cellulare. È stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.