Entrano per provare i vestiti, â€‹ma rubano il portafogli alla titolare

PORTO RECANATI - Entrano con la scusa di misurare alcuni capi di abbigliamento e rubano il portafogli della titolare. E’ accaduto mercoledì tardo pomeriggio in pieno centro città, più precisamente in corso Matteotti. Spariti circa un centinaio di euro e i documenti personali, tra cui varie carte di credito. Con tutta probabilità i ladri, due donne e un uomo, avevano già in precedenza effettuato un sopralluogo all’interno del locale e visionato le abitudini della commerciante.Il furto è accaduto poco dopo le 19 quando sul corso principale c’erano diversi visitatori e turisti appena arrivati in città. I tre sono entrati nel negozio mostrando interesse per alcuni vestiti che avevano notato in vetrina. Le due donne hanno indossato numerosi capi mentre l’uomo faceva apparentemente da spettatore. La titolare, richiamata da così tanto interesse da parte delle due nell’acquisto della merce, ha lasciato incustodito il portafogli posizionato sotto il banco della cassa. Dopo oltre un’ora di prove i tre sono andati via con la promessa di tornare quanto prima a comprare qualche vestito.A fine serata l’amara sorpresa: nel momento di chiudere l’attività la commerciante si è resa conto che all’appello mancava il suo portafogli con dentro patente, carta d’identità e carte di credito. Oltre ad un fondo cassa pari a circa cento euro in banconote.