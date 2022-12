PORTO RECANATI - Emergenza topi a scuola. Dopo la chiusura di un’ala dell’infanzia di Porto Recanati per la derattizzazione, tornano a intervenire i consiglieri Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani (Porto Recanati 21-26). Erano stati loro a portare in Consiglio, il 30 novembre scorso, il problema dei ratti in città e ora incalzano la giunta Michelini per conoscere quali strategie saranno messe in campo per ripristinare la situazione nel plesso scolastico dove è stata svolta la derattizzazione - a detta del sindaco Andrea Michelini - in via cautelativa.

I dubbi

«Siamo sicuri che a oggi sussistano condizioni igenico sanitarie adeguate per far tornare i bambini in classe - si chiede Rovazzani -? E se non ci sono quanto, tempo occorre per sanificare i locali e ripristinare le zone interessate dalla presenza dei topi?». Quello che contestano i due consiglieri, infatti, non è tanto il problema, quanto la mancanza di condivisione delle decisioni della giunta con la minoranza e la cittadinanza. «Non diciamo che i topi ci sono per colpa di qualcuno - chiarisce Rovazzani - resta il fatto però che quando noi abbiamo sollevato il problema anche con una interrogazione in consiglio comunale ci è stato detto che avevamo creato allarmismo inutile. Invece abbiamo solo anticipato un problema che poi è risultato reale. Questo modo di gestire le problematiche evidenziate dall’opposizione non ci piace e dimostra la mancanza di collaborazione e di ascolto da parte della maggioranza». Gli fa eco la capogruppo Maria Grazia Nalmodi che fa notare una certa discrepanza tra quanto detto dal sindaco riguardo la derattizzazione e la situazione trovata a scuola. «Il primo cittadino ha detto di aver fatto derattizzare in via cautelativa, ma che bisogno c’era di agire in fretta e furia poco prima delle vacanze di Natale solo per cautela? Si poteva attendere la chiusura natalizia della scuola». Stando ad alcune informazioni trapelate dalla struttura infatti, la derattizzazione sarebbe arrivata a seguito di alcuni riscontri riguardo la presenza dei topi. «Sarebbero stati trovati alcuni escrementi - dice Nalmodi - ma nessuna di queste informazioni è stata condivisa dalla maggioranza con i cittadini. Ci si preoccupa di accusare l’opposizione di polemiche sterili, ma in città ci arrivano diverse segnalazioni, anche da persone che non sono nostri elettori e che ci chiedono di tenere sotto controllo anche il plesso della secondaria».

La critica

La critica di Porto Recanati 21-26 riguarda quindi, più in generale, il modo di fare della maggioranza. «La mancanza di condivisione ci fa restare sempre ai lati del consiglio comunale, ma noi siamo stati eletti per farne parte. Alla giunta non è chiaro che il consiglio deve fare un lavoro collettivo per il bene del paese, non sono sterili polemiche». Un altro esempio riguarda il Castello Svevo. «Ci hanno detto, anche nel caso dei crolli, di aver creato allarmismo, ma da un mese la zona è ancora transennata. Dunque abbiamo solo agito per il bene della città».