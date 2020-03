Porto Recanati piange la gelataia storica, si è spenta a 91 anni morta la “signora Ballerini”

PORTO RECANATI - La città rivierasca perde un altro pezzo di storia: si tratta di Elvira Compagnucci, 91 anni, meglio conosciuta come la “signora Ballerini”, titolare insieme al marito Antonio dello storico bar gelateria “Sirenetta” prima e “Bar Bianco” poi in corso Matteotti. La donna, originaria di Corridonia, era diventata negli anni ‘60/’70 un punto di riferimento per i portorecanatesi e per i tanti turisti che affollavano in quegli anni la città e la loro attività commerciale. Nei locali della famiglia Ballerini sono cresciute intere generazioni di portorecanatesi e di tanti fruitori della città.

«I bar della famiglia Ballerini sono parte di storia della città - commenta il sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo - La signora Elvira è stata una delle commercianti più amate ed apprezzate di tutta Porto Recanati». I funerali della donna si sono svolti ieri alle 15,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue. © RIPRODUZIONE RISERVATA