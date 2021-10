Scompiglio durante lo scrutinio al seggio dell'Hotel House: spunta una scheda elettorale falsa

PORTO RECANATI - È stata una scheda falsa a mettere in apprensione per qualche minuto la sezione numero dieci della città, quella della zona del palazzone multietnico dell’Hotel House. Durante lo spoglio delle schede, infatti, il presidente del seggio ha notato l’irregolarità di una scheda che, nonostante sembrasse del tutto simile a quelle originali, alla fine è risultata essere un falso.

Immediatamente sono state avvertite le forze dell’ordine e la polizia locale si è occupata del sequestro della scheda. Una volta terminato il conteggio delle schede, il riscontro numerico avrebbe fatto supporre che l’elettore abbia lasciato nell’urna quella falsa per poi portar via con sé la scheda originale. Gli scrutini sono comunque continuati senza problemi anche nella sezione numero dieci. Per quanto riguarda la scheda sequestrata, resta ora da seguire l’evolversi della singolare vicenda, sulla quale le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti di rito per ricostruire quanto accaduto.

