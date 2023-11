PORTO RECANATI - È bastato un appello e i cittadini detective non solo hanno risposto, ma hanno anche ritrovato una parte di refurtiva. Rintracciata, infatti, in pochissimi giorni, una delle e-bike che sabato pomeriggio erano state sottratte da un garage di Porto Recanati.



La proprietaria aveva lanciato l’appello sui social e su queste colonne, non solo per raccontare la sua storia e mettere in guardia i portorecanatesi, ma anche per invitare i cittadini e, i generale i vicini di casa, a controllare ciò che accade attorno alle proprie abitazioni per la tutela del vivere civile. Un appello che non è rimasto inascoltato e che martedì ha portato i suoi frutti. A raccontarlo, grata con chi ha fatto la segnalazione, è proprio la proprietaria: «Voglio ringraziare le tantissime persone che hanno preso a cuore questa vicenda e che hanno contribuito a ritrovare una delle due e-bike rubate. Grazie alla segnalazione di un cittadino, di cui purtroppo non so il nome, abbiamo ritrovato il modello Bianchi (la due ruote nera e celeste). Era incatenata a un palo, probabilmente in attesa di andare a riprenderla. La moglie e il signore che avevano saputo del furto subito hanno chiamato i vigili e di conseguenza, loro, hanno avvisato mio padre».

La sinergia tra vicinati e residenti





Un esempio di quanto possa essere importante la sinergia tra vicinati e tra residenti. La solidarietà nei confronti della portorecanatese vittima del furto non si è fermata e ha portato a un bellissimo risultato. «Grazie a tutti coloro che hanno dedicato attenzione a questo spregevole evento e, se bisogna tutelarsi tutti insieme, beh continuiamo a farlo, anzi cominciamo a farlo. Un grazie grandissimo al cittadino che ha fatto la segnalazione». Ora quindi la sfida è per la seconda e-bike: una Cannondale full modello Moterra gialla e rossa. La speranza dei proprietari è che anche quella sia rimasta in zona. I malviventi, sabato scorso, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nel garage della residente portando via due e-bike con i rispettivi caricatori per un bottino di 7mila euro.