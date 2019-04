Droga e immigrazione: bliltz da terra e dal cielo all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Maxi Blitz dei militari dell’Arma dei Carabinieri all’ Hotel House, a supporto anche l'elicottero. Sorprese tre persone all’interno di un appartamento occupato abusivamente al settimo piano del condominio: si tratta di due uomini pakistani, un 35enne residente a Montelupone e un 60enne senza fissa dimora, ed una donna slovacca, 21enne residente a Recanati. Sono stati tutti denunciati per concorso in invasione di edificio. L’immobile è stato sgomberato e rimesso nelle disponibilità dei legittimi proprietari. Il mega blitz, coordinato da Carabinieri della Compagnia di Civitanova e volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e reati in genere, è scattato alle 7,30 di questa mattina. All’interno del palazzone di via Salvo d’Acquisto e nelle aree circostanti hanno operato 40 carabinieri. Sottoposti a controllo 94 persone e 32 veicoli. Per il maxi blitz sono stati impiegati su tutto il territorio comunale 18 mezzi.