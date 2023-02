PORTO RECANATI- “Doposcuola, insieme si migliora”. Non è un titolo scelto a caso quello che riguarda i corsi del doposcuola di Porto Recanati. Con la parola “Insieme” la giunta Michelini ha infatti voluto sottolineare il cambiamento dell’iniziativa che lo scorso anno riguardava solo i bambini dell’Hotel House mentre per il 2023 - ieri si è svolta la prima lezione - riguarderà tutti i bambini che frequentano le scuole in città e i piccoli del palazzone multietnico si troveranno a svolgere i corsi di recupero insieme ai compagni di scuola. Non più nei container vicino al condominio, ma in centro città.



«Abbiamo voluto fortemente un potenziamento delle attività della ludoteca La Tenda - ha scritto il sindaco Andrea Michelini -, e ai fondi erogati dall’Ambito Territoriale Sociale XVI, è nato il progetto “Doposcuola, insieme si migliora” che proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico. Le attività consisteranno nello svolgimento di corsi di recupero e potenziamento di tutte le discipline scolastiche per minori frequentanti la scuola primaria (dai 6 ai 10 anni). Per prendere parte ai corsi, i genitori degli alunni dovranno prima interfacciarsi con le proprie insegnanti dell’istituto comprensivo Medi, mentre le attività saranno poi gestite da due operatrici della cooperativa Il Faro, che gestisce la ludoteca La Tenda».



Le lezioni si svolgeranno in due aule del comprensorio scolastico per permettere una maggiore fruibilità del servizio che sarà attivo nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. A sottolineare la crescita dell’iniziativa è la consigliera Fatou Sall. «Lo scorso anno il corso aveva riguardato solo i bambini della zona dell’Hotel House, ma visto l’estremo successo che ha avuto abbiamo deciso di ampliarlo e portarlo dove ci sono le scuole così che venga frequentato da tutti i bambini e da qui nasce anche il titolo con la parola “Insieme”. Solo così possiamo creare una vera integrazione, con i bambini che si ritrovano anche nel doposcuola, non solo per il potenziamento e il recupero dei compiti, ma anche per occasioni di svago e confronto. Continuiamo in questo modo a puntare sull’ascensore sociale. Si viene a concludere il cerchio: lo stesso doposcuola infatti è stato attivato anche per i bambini delle medie al centro giovanile e la ludoteca si occupa dei più piccoli dai 3 anni».