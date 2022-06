Ingerisce un cocktail di farmaci, una donna salvata dai carabinieri. L’allarme dato dal compagno

PORTO RECANATI - Si allontana da casa decisa a togliersi la vita con un mix di farmaci, quarantunenne rintracciata e salvata dai carabinieri. Il compagno ha subito allertato i carabinieri e da lì sono cominciate le ricerche della donna. Non c’era tempo da perdere, vista la gravità della situazione. La quarantunenne ha una casa a Porto Recanati ed è stata rintracciata proprio lì dai carabinieri. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, è arrivato immediatamente anche il personale medico e sanitario del 118. La donna, dopo aver assunto un cocktail di farmaci, ansiolitici e antidepressivi secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, è stata rinvenuta quasi priva di conoscenza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie. Dopo le prime cure sul posto, la quarantunenne è stata caricata a bordo di una ambulanza e trasporta d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Dopo essere stata sottoposta alle varie cure necessarie in circostanza del genere, le condizioni della donna sono migliorate.

