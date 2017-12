Scippata e gettata a terra dal bandito in bici Donna finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - La strattona e le ruba la borsa con dentro uno smartphone. Torna in città l’incubo degli scippi. Ieri mattina una donna di 45 anni è stata scippata nella zona dell’ex capannone Nervi. Erano le 9,30 circa quando la signora camminava lungo la strada che costeggia la ferrovia, a poca distanza dall’entrata nord della città. Con sé aveva la borsa con dentro un telefono cellulare, i documenti ed altri effetti personali. A quell’ora la zona, soprattutto d’inverno, è poco frequentata. Lì ci sono per lo più appartamenti estivi e durante l’inverno è meta di passeggiate o momenti di footing. All’improvviso la signora si è sentita strattonare e spingere a terra. Ha alzato gli occhi e ha visto un uomo in sella a una bicicletta alle spalle. Lei ha cercato di resistere tenendo stretta la borsa e tentando di rialzarsi, ma l’uomo l’ha gettata di nuovo a terra ed è scappato con la borsa. La vittima, però, non si è data per persa: si è rialzata dolorante e ha rincorso il ladro urlando a più non posso. Il bandito ha abbandonato allora la borsa ma ha tenuto lo smartphone, e poi si è dileguato. La vittima è stata costretta a ricorrere alle medicazioni del pronto soccorso di Loreto per diverse escoriazioni procurate dalla caduta.