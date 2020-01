Donna ha un malore davanti a una gelateria, portata al pronto soccorso in gravi condizioni

PORTO RECANATI - Una donna di 47 anni colta da malore davanti a una gelateria. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in piazza Brancondi nel cuore di Porto Recanati. Immediatamente è stato dato l’allarme dai testimoni e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.

La donna è stata trasportata in gravi condizioni in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai sanitari per verificare le reazioni del fisico della donna ai trattamenti per ridurre le conseguenze del malore.