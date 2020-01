Cade e batte la testa sul selciato mentre torna dal cimitero, portata al pronto soccorso

PORTO RECANATI - Torna da una visita ai defunti al cimitero e cade a terra battendo la testa. Attimi di paura per una donna ieri mattina in via Argentina, dove una donna portorecanatese, S.S. di 70 anni, è rimasta vittima dell’infortunio. L'anziana era stata al cimitero per una visita ai defunti ed aveva scelto di effettuare il tragitto a piedi. Tornando a casa, è inciampata proprio davanti alla sede della Croce Azzurra battendo la testa sul selciato.

I volontari e i medici in servizio si sono subito attivati per prestare le prime cure. Inizialmente la donna accusava forti dolori alla testa e presentava evidenti escoriazioni causate dalla caduta; per questo è stata trasportata all’ospedale di Civitanova per i vari controlli. Fortunatamente, per lei solo poche conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA