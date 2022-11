PORTO RECANATI Locali affollati, malori per la calca e via vai di ambulanze per soccorrere chi aveva alzato troppo il gomito. Le feste di Halloween nei locali della provincia sono finite sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. Nella notte tra lunedì e martedì, diversi sono stati gli interventi lungo la costa da parte della polizia di Macerata, in particolare nei locali di Civitanova e Porto Recanati. È proprio in quest’ultima città che la polizia, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa di Porto Potenza, è intervenuta alla discoteca Mia per aprire le porte di sicurezza del locale e consentire il ricambio dell’aria, agevolando l’uscita delle persone. Sono in corso inoltre accertamenti amministrativi da parte della Questura di Macerata.

Nel frattempo il dibattito si è acceso tra i giovani che erano presenti nel locale portorecanatese e che descrivono scene di panico e di pericolo, contrariamente a quanto ribatte il gestore Jacopo Ascani che invece ci tiene a ribadire come il locale abbia rispettato le normative sulla sicurezza. Sono tanti i video che rimbalzano da una chat all’altra e che descrivono una serata di divertimento al Mia dove però alcune persone hanno avuto paura, tanto da voler raccontare quanto vissuto per evitare che situazioni del genere si verifichino ancora. «Ho avuto tanta paura - riferisce una giovane che ha contattato la redazione del Corriere Adriatico per raccontare quei momenti -. Mentre molti giovani si stavano divertendo in pista, c’è stata una calca terribile tra chi voleva uscire e chi voleva entrare nel locale. In tanti si sono sentiti male. Ho visto una ragazza perdere i sensi proprio dietro di me, se non avessi avuto vicino il mio fidanzato non so come avrei reagito. Ho avuto paura di morire come chi ha perso la vita nella discoteca di Corinaldo».

La ragazza ammette di aver avuto il dubbio se raccontare o no di questa esperienza ai suoi genitori «ma poi ho pensato che nessuno, durante una serata di divertimento, dovrebbe avere così paura». Dopo la festa c’è chi ha raccontato la propria esperienza sul web. Un giovane scrive: «Io e i miei amici siamo stati dentro solo venti minuti, poi abbiamo deciso di uscire perché non si respirava e le ragazze si sentivano male. Il panico si è verificato quando metà dei presenti hanno cercato di uscire: circa dieci persone sono svenute. Gente che urlava e piangeva». Dal canto suo, il gestore Jacopo Ascani respinge ogni accusa.

«Abbiamo rispettato il limite di capienza di 2.500 persone. La polizia ha fatto i dovuti controlli e ha aspettato fino alla chiusura del locale e non abbiamo avuto sanzioni. Purtroppo, quando i clienti arrivano tutti insieme si concentrano in pista nel momento di inizio dello show e c’è chi con il caldo ha accusato dei malori, ma noi abbiamo sempre la Croce Rossa a nostre spese e sono stati subito soccorsi. C’è un piano di sicurezza che controllano i vigili del fuoco: tutte le porte sono sempre aperte per arieggiare. I controlli sono arrivati nel momento in cui erano tutti dentro, ma poi abbiamo mostrato di essere in regola e la serata si è conclusa senza problemi. Leggo di critiche sui social ma vorrei dire che forse c’è chi non è abituato a frequentare locali da ballo e si impaurisce facilmente tra la folla. Tragedie come quelle di Corinaldo non vanno nemmeno nominate. Noi non abbiamo niente a che fare con cose simili».

Diversi i soccorsi tra Porto Recanati e Civitanova anche per il troppo alcol tra giovani e giovanissimi.