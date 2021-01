Disabile multato per aver preso un caffè in un bar al riparo dal freddo, Salvini lo chiama: «La sanzione la pagherà la Lega»

PORTO RECANATI - Il leader della Lega Matteo Salvini ha contattato il disabile multato per aver preso un caffè in un bar, dove era entrato con la carrozzina «per ripararsi dal freddo». Lo rende noto la Lega. Il fatto è avvenuto è avvenuta a Porto Recanati nei giorni scorso: Giovanni Valerio Ricci, 58enne affetto da distrofia muscolare e costretto a muoversi in carrozzina, ha ricevuto una multa da 400 euro perché si era rifugiato in una pizzeria a causa del freddo per prendere un caffè. È stato trovato nel locale durante un controllo della polizia. Salvini, riferisce la Lega, «ha pubblicamente invocato 'buonsensò». Poi «ha contattato direttamente Ricci (oltre alla sorella Giusy e il proprietario del locale): la Lega è pronta a pagare la sanzione al suo posto».

