Denuncia choc di due diciassettenni: «Violentate fuori dalla discoteca»

PORTO RECANATI - Violentate all'uscita di un locale portorecanatese. È il racconto drammatico fatto da due ragazzine di 17 anni che saranno sentite a breve dagli agenti della Squadra Mobile. Due amiche, una del Maceratese e l'altra residente nel Fermano, la notte tra Pasqua e Pasquetta avevano deciso di festeggiare in un locale di Porto Recanati. Nel corso della serata avrebbero bevuto diversi drink, poi sarebbero uscite in strada per prendere un po' d'aria. Lì, però, stando a quanto raccontato successivamente dalle due, sarebbero state avvicinate da un gruppo di giovani, forse stranieri, che avrebbero iniziato a scherzare con loro. Dopo qualche minuto le due ragazzine sarebbero state portate in un luogo appartato e lì aggredite e violentate. Quando sono tornate a casa, addosso, avevano i segni delle violenze subite, graffi e lividi, ma nessuna avrebbe detto nulla ai genitori. Ma la storia è affiorata. Non sarà semplice ricostruire l'accaduto anche perché le due minorenni quella sera avevano bevuto abbastanza e i primi racconti sono stati resi quando erano ancora fortemente sotto choc e confuse. Una vicenda drammatica e allo stesso tempo non priva di lati oscuri che dovrà essere ricostruita con puntualità.