Prova a defilarsi al controllo Sorpreso dai carabinieri con cocaina e marijuana

PORTO RECANATI - Era in un locale di corso Matteotti, ma quando ha visto arrivare i carabinieri ha cercato di defilarsi, come se dovesse andarsene, sperando di non attirare l’attenzione. Ma l’occhio attento di un militare dell’Arma ha notato quel movimento, normale solo in apparenza, e ha bloccato e controllato l’uomo che cercava di allontanarsi. Addosso in quel momento aveva alcuni grammi di cocaina.Subito il controllo ha interessato pure l’abitazione dove è stata trovata altra sostanza, per un totale di quattro grammi di cocaina, trenta grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e sostanze da taglio. L’uomo, un 38enne residente a Porto Recanati attualmente disoccupato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato, mentre erano in corso una serie di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.