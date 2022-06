La professoressa Laura Serrangeli stroncata da un male a 73 anni: oggi pomeriggio i funerali

PORTO RECANATI - Città in lutto per la scomparsa della professoressa Laura Serrangeli (nella foto). Aveva 73 anni e si è arresa ad un male che non le ha lasciato scampo. È morta ieri mattina nella clinica Villa dei Pini di Civitanova dove era ricoverata.

Era molto conosciuta a Porto Recanati per il suo ruolo di insegnante nella scuola media Enrico Medi della città, che aveva lasciato a seguito del pensionamento. Laura Serrangeli era però impegnata anche nel sociale e diversi anni fa è stata catechista nella sua parrocchia. A ricordarla oggi è il parroco don Gabriele Crucianelli. «Una bella testimonianza di fede, di famiglia: una donna vera che ha dimostrato forza nella sofferenza». L’insegnante lascia il marito Stefano Santoni, commercialista, i figli Beatrice, Andrea ed Emanuele. I funerali in programma per oggi, alle 16, nella chiesa del Preziosissimo Sangue.

