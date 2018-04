Coppietta di pusher presa con mezzo kg di marijuana comprata all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – I Carabinieri di Osimo, in collaborazione con quelli di Porto Recanati, hanno arrestato una giovane coppia di spacciatori che si rifornivano di marijuana all’Hotel House. Si tratta di una giovane coppia di “ragazzi insospettabili” identificati un 24 enne nato nato in Tunisia ed una 22enne nata in Ucraina, Classe 1996, entrambi nullafacenti incensurati.I due venivano controllati verso 23:45 circa di ieri, in Porto Recanati, a bordo dell’autovettura condotta dall’uomo, mentre si allontanavano fugacemente proprio dalla zona Hotel House rientrando nella loro abitazione. Pertanto ritenendo che i due insospettabili giovani fossero in possesso di droga, venivano sotoposti a perquisizione sul posto, veicolare e personale con esito positivo. Difatti i Carabinieri operanti, rinvenivano un involucro di colore verde contenente sostanza stupefacente illegale del peso di 501 grammi di marijuana, appoggiato sul sedile posteriore e di un’altro involucro contenente gr. 2,7 della stessa sostanza, detenuto nella tasca del giubbotto indossato dal tunisino, già pronto per lo spaccio, tutto sottoposto a sequestro. I due, prontamente ammanettati venivano condotti nella caserma osimana e sottoposti al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici nonché ad ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria, da cui emergeva come la coppia si stesse attrezzando per allestire una propria rete di spaccio lungo la riviera del conero tra i comuni di Porto Recanati, Numana e Sirolo, prelevando la droga dall’Hotel House, considerato sempre più il centro illegale del traffico e smercio di sostanze stupefacenti. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari.