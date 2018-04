Coppia discute in auto si schianta e litiga anche sull'ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Discutono animatamente in macchina , sbandano e vanno a schiantarsi contro un palo della luce distruggendo il mezzo. Singolare incidente venerdì sera in via Brodolini, zona Montarice, per una coppia di anziani portorecanatesi. Lui ultraottantenne, lei 75enne, entrambi del posto. L’uomo ha iniziato ad agitarsi e inveire nei confronti della moglie. E’ in quel frangente che con tutta probabilità ha eseguito una manovra sbagliata che ha fatto sbandare la macchina mandandola a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto si sono catapultati immediatamente i vigili del fuoco di Civitanova e i militi della Croce Azzurra. I due anziani, leggermente feriti e doloranti, hanno continuato a litigare anche sull’ambulanza incuranti degli ingenti danni provocati al mezzo.