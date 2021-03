Patente falsa, un automobilista finisce nei guai. In due denunciati per spaccio di droga

PORTO RECANATI - Continua in tutta la provincia di Macerata l’attività di controllo del territorio, da parte della polizia di Stato, finalizzata al contrasto dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di venerdì sono stati effettuati pattugliamenti speciali a Recanati, Porto Recanati e Potenza Picena: sottoposte a controllo tutte le aree verdi, i parchi e le aree più sensibili. Oltre alla droga, particolare attenzione è stata rivolta al controllo del rispetto delle norme anti-Covid.

Nel corso dei servizi - oltre alla questura di Macerata, in azione il Reparto prevenzione crimine, il Reparto cinofili antidroga e la polizia stradale -, sono state effettuate perquisizioni personali per la ricerca di sostanze stupefacenti, a cui hanno fatto seguito, in alcuni casi, anche ispezioni domiciliari. Una di queste, nei confronti di un uomo di origini nigeriane, ha consentito di rinvenire alcuni grammi di marijuana. Un peruviano, invece, è stato trovato in possesso di hashish. Tutta la sostanza era divisa in dosi pronte per lo spaccio e i due pusher sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli sono state identificate 66 persone; sottoposti a controllo 55 veicoli. Sono state rilevate e contestate tre infrazioni alle norme anti-Covid e tre al codice della strada.



È stata inoltre sequestrata una patente di guida risultata falsa e l’uomo che l’aveva esibita ai poliziotti è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di uso di atto falso. I controlli continueranno in tutta la provincia anche nei prossimi giorni. Di recente il questore Vincenzo Trombadore ha incontrato i sindaci della provincia proprio per conoscere i principali problemi del territorio. E anche a seguito da quanto emerso nel corso dei colloqui, ha disposto servizi specifici per tutelare la sicurezza e la legalità nelle zone considerate più sensibili.

Tra gli obiettivi principali della polizia di Stato, come detto, c’è la lotta allo spaccio di droga. Continua dunque a preoccupare la diffusione delle sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei più giovani.

