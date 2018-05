La città passata al setaccio Tre arresti, 24 denunce â€‹e 800 persone identificate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Tre arresti, 24 denunce e quasi 800 persone identificate e controllate. È il bilancio delle operazioni in serie effettuata dai carabinieri del Cio. Dopo ventuno giorni i dieci carabinieri della Compagnia di intervento operativo dell’ottavo reggimento Lazio rientrano a Roma in vista degli eventi di oggi e di domani in programma nella Capitale, tra cui la partita di Champions Roma-Liverpool. Non è escluso che faranno rientro a breve, ma intanto proseguono i controlli disposti dal Comando provinciale dei carabinieri. Il bilancio del lavoro del Cio, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Civitanova, agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, è di tre persone arrestate, 24 denunciate, 84 accompagnate in ufficio per l’identificazione e 785 persone fermate e identificate.Sono state 520 le automobili fermate e controllate, di cui 11 sequestrate, e 27 i motocicli. Sono state elevate 33 contravvenzioni al Codice della Strada, con 8 carte di circolazione ritirate. Sequestrati 40 grammi di eroina, 8 di cocaina, 7 di hashish e 40 di marijuana. Prossimamente, sono comunque stati previsti rinforzi alle stazioni dei carabinieri lungo la costa appartenenti alla Compagnia di Civitanova per il periodo estivo. Da parte dell’Arma c’è grande attenzione per la tutela della sicurezza in tutto il territorio provinciale e in particolare sulla fascia costiere, visto l’ormai imminente arrivo della stagione estiva.