Controlli anti-Covid, clienti identificati. Momenti di tensione davanti a un bar di Porto Recanati

PORTO RECANATI - Continuano in tutta la provincia i servizi di prevenzione e di controllo del territorio predisposti dalla questura di Macerata. Sotto la lente anche il rispetto delle norme anti-Covid e in un bar di Porto Recanati uno dei clienti ha avuto un atteggiamento sopra le righe e la sua posizione ora è al vaglio degli agenti.



Ma andiamo con ordine. Ieri mattina, con l’impiego di agenti della questura di Macerata, coadiuvati da pattuglie del Reparto prevenzione crimine, intervenuti su richiesta dal questore Vincenzo Trombadore, sono stati effettuati servizi specifici a Macerata e Porto Recanati. In entrambe le città sono stati effettuati posti di controllo lungo strade a maggiore intensità di traffico, sono stati sottoposti a controllo le zone maggiormente frequentate e i luoghi ritenuti più sensibili.

A Macerata svolti anche servizi di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici, prevalentemente concentrati negli orari di entrata ed uscita degli studenti, anche al fine di prevenire reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre controllati i giardini Diaz, il parco di Fontescodella, il terminal dei bus e la stazione ferroviaria. Durante la mattinata, sia a Macerata che a Porto Recanati, come detto, è stata svolta attività di controllo connessa alle misure di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli accertamenti hanno interessato sia le attività commerciali che i clienti. Nell’ambito di tali servizi è stato sottoposto a controllo un bar a Porto Recanati; identificate alcune persone trovate all’interno. La posizione di una di queste è al vaglio della questura per il comportamento tenuto durante il controllo. Nel corso dei servizi svolti a Macerata e Porto Recanati sono state identificate 77 persone e sottoposti a controllo 49 veicoli. Infine una coppia di maceratesi è stata multata a Rimini dalla polizia locale, stava andando a fare una scampagnata a San Marino. Tradita dalla targa dell’auto.

