Telecamere per controllare i dipendenti: ristoratore denunciato, locale chiuso

PORTO RECANATI - Aveva installato un impianto di videosorveglianza in grado anche di immortalare i movimenti dei suoi dipendenti e per questa ragione un ristoratore è finito nei guai. Dai controlli è emerso anche che nel suo ristorante tre persone lavoravano in nero. I controlli effettuati sull’attività imprenditoriale dell’uomo, che è stato denunciato, rientrano nell’ambito di una maxi operazione effettuata l’altro ieri dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, e dai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Macerata. Inoltre per il locale è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività.