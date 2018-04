Consigliere comunale â€‹aggredito, il suo cane mette in fuga i rapinatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Brutta esperienza, quella vissuta mercoledì notte dal consigliere comunale di maggioranza Salvatore Caruso, vittima di un tentativo di rapina ad opera di due extracomunitari. Il fatto è successo in viale dei Pini. A raccontare come sono andate le cose è lo stesso Caruso, che tra l’altro è fortemente impegnato nella battaglia civile contro la criminalità.«È nostra consuetudine – dice riferendosi alla propria famiglia – portare il cane a fare una passeggiata verso mezzanotte, ed è ciò che ho fatto anche ieri notte. Mentre me ne stavo tranquillamente in strada con il mio cane nei pressi della mia abitazione, sono stato avvicinato da due uomini. Uno mi si è accostato frontalmente, mentre l’altro si è messo alle mie spalle nel tentativo di sorprendermi. Il primo mi ha chiesto se avevo una sigaretta da offrirgli con il chiaro intento di distrarmi, mentre l’altro mi ha afferrato per il giubbino strattonandomi e riuscendo a mettermi le mani in tasca. Ho reagito immediatamente con forza riuscendo a divincolarmi, ma forse non avrei ottenuto nessun risultato se non fosse intervenuto anche il mio cane. Il quale ha percepito immediatamente l’aria che tirava e mi ha difeso aggredendo il tizio che mi stava di fronte. Visto come si erano messe le cose, ai due scippatori non è rimasta altra alternativa che quella di darsela a gambe».