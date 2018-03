Compra la droga insieme al padre e va in overdose Sviene in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Overdose davanti all’ex Hotel Royal. Padre e figlio, colpiti entrambi dal foglio di via da Porto Recanati, vanno a rifornirsi di droga nella zona dell’ex albergo: uno dei due si sente male mentre attraversa la strada statale e si accascia a terra. Soccorso dalla Croce Azzurra viene trasportato all’ospedale di Civitanova. È accaduto ieri nel primo pomeriggio. Verso le 14 i due, tossicodipendenti, sono stati notati da qualche residente della zona uscire dal portone del Royal.Erano in evidente stato confusionale e barcollavano: avevano assunto sostanze stupefacenti. La coppia si è diretta a piedi verso la strada statale e si è fermata davanti al semaforo. All’improvviso il figlio ha perso i sensi e si è accasciato a terra. L’altro prima ha provato a farlo rialzare poi, resosi conto della situazione, ha urlato e chiesto aiuto. Insieme all’ambulanza sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di viale Europa guidati dal luogotenente Giuseppino Carbonari. Alla vista dei militari uno dei due tossici ha iniziato ad agitarsi e denudarsi. Nemmeno voleva salire sull’ambulanza. Per i carabinieri un gran da fare per convincere l’uomo a salire sul mezzo di soccorso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.