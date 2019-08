Commercio ambulante: sequestrati 7mila articoli a 8 abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Stop all’abusivismo commerciale, sequestrati oltre 7.000 articoli. Individuati otto extracomunitari risultati sprovvisti delle licenze commerciali. I dati rappresentano il bilancio dei primi dieci giorni di controlli eseguiti dalla Guardia di finanza di Porto Recanati in questo mese.L’attività rientra nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza, a cui partecipano i sei finanzieri allievi da poco assegnati alla tenenza di Porto Recanati e i militari della locale tenenza. Agli otto venditori abusivi sono stati sequestrati complessivamente oltre 4.600 articoli per violazioni delle leggi sul commercio, 1.800 prodotti in materia di sicurezza dei prodotti e circa 600 articoli contraffatti.