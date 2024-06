PORTO RECANATI Mamma di 39 anni morì dopo cinque anni dal parto cesareo che la ridusse in stato vegetativo, assolta l’anestesista “perché il fatto non costituisce reato”. Il giudice: «Non si sono riscontrati elementi sufficienti a individuare comportamenti censurabili». La storia, drammatica, è quella di Rosa Orlandy Castro Almonte una donna dominicana, all’epoca domiciliata a Porto Recanati, che il 9 maggio 2016 si recò all’ospedale di Civitanova per dare alla luce il suo primo figlio.

La ricostruzione

Il giorno successivo i sanitari rilevarono anomalie del battito cardiaco del feto e fu disposto un parto cesareo d’urgenza. L’anestesista di turno, Barbara Degl’Innocenti, oggi 49enne, eseguì un’anestesia d’urgenza e l’intubazione orotracheale. Dopo la nascita del bambino però la madre ebbe problemi respiratori con fuoriuscita di materiale alimentare, la mancata ossigenazione del cervello per alcuni minuti le provocò danni neurologici permanenti. Morì cinque anni più tardi, il 4 marzo 2021, senza aver mai visto il proprio figlio. A seguito delle indagini espletate dalla Procura l’anestesista finì sotto processo prima per lesioni gravissime poi per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’accusa nei confronti della professionista era di aver praticato un’anestesia generale (al posto di una spinale) giudicata rischiosa dal momento che la partoriente non era digiuna e di aver sbagliato a intubarla inserendo il tubo orotracheale nell’esofago anziché in trachea.

Per valutare l’accaduto il giudice Daniela Bellesi dispose una consulenza tecnica d’ufficio conferendo l’incarico a un collegio peritale (il medico legale Walter Patumi, lo specialista in Anestesia e rianimazione Fabio Gori e lo specialista in Ostetricia e ginecologia Pierluca Narducci) che all’esito dell’attività, giunse a conclusioni differenti. A iniziare dalla scelta di eseguire l’anestesia generale, ritenuta corretta in un parto cesareo d’urgenza perché più veloce della spinale.

Il collegio peritale ha invece escluso che l’anestesista possa aver sbagliato l’inserimento del tubo perché, se sin dall’inizio lo avesse inserito nell’esofago, Rosa Castro avrebbe manifestato desaturazione (la diminuzione dell’ossigeno nel sangue) entro un minuto, invece questa era avvenuta diversi minuti dopo, subito dopo l’estrazione del feto. L’ipotesi avanzata dal team è invece che il tubo si sia spostato dalla trachea alla parte prossimale dell’esofago durante le manovre di estrazione del feto.

L’errore dell’anestesista dunque potrebbe essere stato quello di aver applicato una pressione nel tubo «non tale – scrivono i periti – da sopportare i movimenti del corpo della paziente nella estrazione in emergenza del feto, nonché le manovre ostetriche di pressione addominale (Kristeller) che con ogni verosimiglianza sono state applicate per favorire l'estrazione stante le condizioni di emergenza in atto».

Ma in realtà non sarebbe stato un vero e proprio errore perché se la pressione fosse stata maggiore avrebbe anche potuto danneggiare la trachea. La conclusione a cui sono giunti i periti è stata dunque che: «L’attività posta in essere dalla dottoressa Degl’Innocenti è da considerare rispondente a quanto previsto dalle linee guida e buone norme clinico-assistenziali, ma ciò non ha impedito il verificarsi di una complicanza rara ed imprevedibile anche in condizioni di emergenza». Di qui l’assoluzione. L’anestesista era difesa dall’avvocato Manuel Formica.