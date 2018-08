Violenta rissa, volano coltellate tra bande all'Hotel House: 3 feriti, uno gravissimo

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Maxi rissa tra pakistani all’Hotel House. Ennesimo regolamento di conti, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, per la gestione del mercato della droga. Il bilancio è di tre feriti, uno gravissimo. È accaduto ieri sera verso le 21,15 in uno dei piazzali laterali del palazzone di via Salvo d’Acquisto, davanti al negozio di macelleria di proprietà di un connazionale dei coinvolti. In totale sono dieci le persone, tutte di nazionalità pakistana e note alle forze dell’ordine perché soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, che si sono fronteggiate con bastoni, bottiglie rotte e coltelli.