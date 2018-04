Colpi di fucile ad aria â€‹compressa mentre la famiglia sta cenando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Paura l’altra sera verso le ore 21, in un’abitazione di via Dante Alighieri. Una famigliola se ne sta tranquillamente, dopo una giornata di lavoro, davanti al televisore a seguire i programmi serali, quando a un tratto quella tranquillità viene scossa da una scarica di qualcosa non meglio identificato e dal fragore di vetri rotti. Erano i vetri di una finestra della sala, sparsi a terra assieme a piccoli oggetti metallici che sembravano proiettili.Sul posto intervengono i carabinieri di Porto Recanati, che riescono a delineare i contorni dell’accaduto. Si trattava infatti di pallini sparati da un’arma ad aria compressa o a molla. Una sorta di “fucile a piombini”. Resta il fatto che i pallini, colpendo una persona al volto, potrebbero comunque causare gravi conseguenze. Basta vedere i danni ai vetri della finestra, che tra l’altro sono stati colpiti non perpendicolarmente ma obliquamente, stante che si è trattato di un appartamento non a piano terra ma al primo piano. I carabinieri stanno indagando e presto il caso - stando a quanto trapelato - potrebbe essere risolto.