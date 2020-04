Vede i carabinieri, getta a terra la cocaina e tenta di scappare. Subito boccato

PORTO RECANATI - I carabinieri di Porto Recanati hanno denunciato un quarantacinquenne di Loreto per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’episodio si e verificato a Scossicci, in via Marco Polo, dove i militari hanno notato l’uomo che, appena si è accorto della loro presenza, ha tentato grossolanamente di disfarsi di un involucro lanciandolo a terra, dopodiché si è allontanato a piedi. L’azione non è sfuggita ai carabinieri che l’hanno raggiunto, recuperando il pacco, che conteneva cocaina per 4,70 grammi, già divisa in dosi. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso verificare che l’uomo si trovava fuori dal comune di residenza senza alcuna giustificazione, violando così le misure di contenimento epidemico.

Pertanto il lauretano, oltre alla denuncia alla procura di Macerata per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato sanzionato per la violazione amministrativa delle misure di contenimento epidemico da Covid-19.