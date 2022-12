PORTO RECANATI Nove milioni di euro per la realizzazione del primo stralcio di scogliere emerse a Scossicci. Ma anche 5.425.000 di euro per la costa fra Potenza Picena e Civitanova e 8.407.782 euro per il tratto costiero fra Civitanova e Porto Sant’Elpidio.



A commentare il risultato raggiunto sono la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Pierpaolo Borroni, vice capogruppo di FdI in consiglio regionale e componente della IV Commissione permanente. Con questi fondi, infatti, arriva in primis la luce in fondo a un tunnel lungo anni che ha messo a dura prova gli stabilimenti balneari soprattutto della zona Nord di Porto Recanati. «Nel contesto di alcuni importanti interventi per la realizzazione di scogliere a difesa delle spiagge e di tutte le attività economiche e turistiche che operano nella nostra regione - dice Leonardi -, la giunta Acquaroli ha previsto di utilizzare ben nove milioni di euro provenienti dai fondi europei per la realizzazione del primo stralcio di scogliere emerse a Scossicci, a tutela della costa Nord di Porto Recanati. Sarà l’intervento più costoso dell’intera programmazione: segno della sensibilità del presidente Acquaroli e dell’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi, che ringrazio. Quello delle scogliere di Scossicci è un impegno che mi sono assunta sin dal primo giorno di consiglio regionale e questo risultato testimonia un lavoro che sto continuando a seguire anche dal Senato».

La soluzione

Più volte infatti Elena Leonardi aveva partecipato anche alle riunioni con gli operatori balneari per cercare di trovare insieme una soluzione capace di dare il via ai lavori il prima possibile. «La difesa della nostra costa è importante perché essa può essere un volano turistico ed economico per generare ricchezza e opportunità lavorative. La sinergia Porto Recanati, Ancona e Roma deve proseguire e sarà mia premura continuare a farmi parte attiva per le richieste della mia comunità». Le fa eco Borroni: «Grazie alla Regione e, in particolare, al presidente Acquaroli e all’assessore Aguzzi si è conseguito un risultato importante per la zona di Civitanova Marche in termini di contrasto all’erosione costiera. Un proficuo lavoro di squadra dopo lunghi anni di attesa. Sono soddisfatto di tutto l’impegno profuso in questo periodo, vista l’elevata priorità di questo intervento. Anche su impulso mio e dell’intero gruppo consiliare di FdI, l’esecutivo regionale ha imposto una netta accelerazione verso la problematica del contrasto all’erosione costiera che incide pesantemente sia a livello turistico che economico».

La prevenzione



«La protezione della costa marchigiana e quindi la prevenzione dei rischi idrogeologici, rimane una precisa priorità per la Regione guidata dal centrodestra. L’azione di difesa a Civitanova e in tutta la costa maceratese rappresenta un ulteriore tassello di attenzione. Come sempre, FdI si conferma, a tutti i livelli, per il fare bene in politica».