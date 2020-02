Lotta all'abusivismo commerciale e tutela del made in Italy, sequestrati 3500 articoli

PORTO RECANATI - Duro colpo all’economia illegale. I Reparti del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno svolto una serie di interventi a contrasto del commercio di prodotti recanti marchi contraffatti o insicuri per la salute pubblica, nonchè a tutela del Made in Italy e, più in generale, all’abusivismo commerciale.

Numerosi gli interventi portatati a termine dalle pattuglie su tutto il territorio della provincia. Lungo il tratto costiero, dove hanno operato la Compagnia di Civitanova e la Tenenza di Porto Recanati, sono stati svolti 7 interventi, nel corso dei quali sottoposti a sequestro circa 200 compact disk musicali illegalmente riprodotti, circa 2,3 chili di tabacco da mastico importato in contrabbando e oltre 900 articoli, tra pelletterie, materiale elettrico e capi di abbigliamento, riportanti marchi contraffatti o privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti.

Nell’entroterra, invece, dove ha operato la Compagnia di Macerata, è stato svolto un altro intervento in materia di sicurezza prodotti, nel corso del quale sono stati sottoposti a sequestro circa 2.400 articoli, tra pelletteria, bigiotteria e varie. Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro oltre 3.500 articoli. Due sono le persone denunciate all’autorità giudiziaria, mentre altre cinque sono state segnalate alla Camera di Commercio ed una all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo.

