Forzano per due volte il cancello del cimitero per entrare nonostante il divieto

PORTO RECANATI - Con un’ordinanza il Comune conferma il divieto di accesso alla pineta comunale e nel contempo annuncia l’apertura del cimitero a partire da lunedì 11 maggio. La fruizione avverrà secondo l’orario consueto con le prescrizioni del distanziamento sociale e dell’uso di mascherina in vicinanza di terzi e soprattutto l’obbligo dell’uso dei guanti per l’utilizzo di innaffiatoi, bagni e rubinetti dell’acqua (da richiudere dopo l’uso).

Nel contempo, il Comune denuncia «comportamenti incivili da parte di alcuni che sono entrati nei cantieri nel periodo di divieto».

Nei giorni scorsi qualcuno ha forzato una prima volta il cancello per entrare e una seconda addirittura il motorino dell'automatismo di apertura. In entrambi i casi le persone sono state viste e ora si sta indagando per la loro identificazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA