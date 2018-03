Chiudono a chiave il ladro: fugge dalla finestra e compie altri tre furti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI­ - Si accorgono che un ladro ha fatto irruzione in camera, lo chiudono a chiave, ma questi fugge dalla finestra e compie altri tre furti in altrettante abitazioni della zona prima di dileguarsi. L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio proprio mentre i carabinieri erano impegnati nelle ricerche del ladro che aveva tentato il furto nello scuolabusL’episodio è avvenuto a Montarice, in via delle Ville. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una donna sente un tintinnio di vetri infranti e rumori strani provenire dalla camera da letto. Prima di prendere iniziative, informa del fatto il figlio anche lui in casa. Nessuno intende rischiare un faccia a faccia con gli eventuali ladri, per cui si chiude subito la porta della camera a chiave e si chiamano i carabinieri. Che, arrivati a gran velocità sul posto, non possono però fare altro che prendere atto del fatto che il ladro si è lanciato dal secondo piano e se l’è data a gambe Mentre si fa tutto questo, la “primula rossa” riesce però a mettere a segno altri tre colpi in villa sempre a Montarice, tutti con un bottino modesto. Parliamo di primula rossa perché tutte le descrizioni del ladro e le stesse modalità del suo operare portano a questa conclusione. Si tratterebbe infatti di un individuo che è stato già denunciato all’autorità giudiziaria per tutta una serie di furti, dopo che i carabinieri di Porto Recanati lo avevano prelevato dall’ospedale dove era andato a farsi medicare alcune ferite riportate durante un furto in una parrucchieria. Era il 13 febbraio e sembrava che il caso fosse risolto.