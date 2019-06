Cerca di disfarsi dei vestiti rubati che ha in auto: scoperto e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Aveva in auto una decina di capi d'abbigliamento con il cartellino del negozio ancora attaccato. Vede i carabinieri e cerca di disfarsene. Nei guai un trentenne. I militari della locale stazione hanno denunciato per ricettazione un trentenne albanese, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Macerata. L'altra sera i carabinieri stavano effettundo un posto di blocco lungo la strada quando hanno notato la macchina dell'uomo e hanno imposto l'alt al conducente. L'albanese, alla vista dei carabinieri, ha cercato di abbandonare quei vestiti, tutti da uomo. Ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. L'uomo è stato fermato e controllato. Oltre ad avere con sé quei capi di abbigliamento, l'albanese è stato trovato in possesso di un grammo di hashish.