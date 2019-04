Cellulare e libretto â€‹degli assegni: preso il ladro dei municipi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Arrestato l’altro ieri nel Maceratese, a Porto Recanati, per il furto di un telefono cellulare in Comune, arriva pure una denuncia per il cinquantenne fermato. È stato trovato in possesso di un libretto di assegni che era stato rubato nel palazzo comunale di Porto San Giorgio. I carabinieri hanno denunciato per ricettazione l’uomo che aveva rubato lo smartphone del valore di circa 300 euro ad una dipendente comunale di Porto Recanati. Dopo averlo inseguito e preso, i militari hanno rinvenuto anche il carnet trafugato a un’impiegata.