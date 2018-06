Bambini scavano in spiaggia per fare castelli di sabbia e trovano una siringa usata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Siringa sporca di sangue e tanta spazzatura. Continuano le segnalazioni dei turisti e dei proprietari di seconde case a Scossicci. Domenica pomeriggio una mamma, mentre era in spiaggia a giocare con i propri bambini, si è imbattuta in una siringa usata poco prima da ignoti. «Sono rimasta sconcertata - racconta la donna -. I bambini erano vicino alla riva con secchiello e palette. Stavamo giocando e costruendo un castello di sabbia quando scavando abbiamo trovato la siringa. C’era ancora il sangue. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se uno dei miei figli si fosse punto».Anche un altro turista si lamenta e documenta lo stato di degrado e sporcizia in cui versa il tratto di litorale. «Sono anni che d’estate frequento Porto Recanati come turista. Quest’anno il Comune ha introdotto anche la tassa di soggiorno ma far trovare il litorale con i sacchetti della spazzatura ovunque mi sembra inqualificabile. Sicuramente le colpe non sono solo di chi amministra ma soprattutto della cattiva educazione delle persone che lasciano i rifiuti dappertutto. Un bruttissimo biglietto da visita per la città».Il vice sindaco Rosalba Ubaldi spiega la situazione: «Una stagione balneare scoppiata prima del previsto. La pulizia delle spiagge l’abbiamo sempre completata per il 15 giugno», ha dichiarato . L’amministrazione comunale, in ogni caso, ha anticipato i lavori e proprio in questi giorni sta completando la pulizia del tratto di spiagge libere a Scossicci. «Il prossimo fine settimana saranno tutte pulite», assicura il sindaco Roberto Mozzicafreddo.