Nel giubbotto uno spinello, in casa un market della droga. Pusher di 22 anni arrestato con quasi 2 kg di hashish e marijuana a Porto Recanati

PORTO RECANATI - Aveva disseminato hashish e marijuana un po' in tutta casa: in camera da letto, nell'ingresso, in uno sgabuzzino, dentro le scatole delle scarpe. Quasi 2 chili di erba e fumo sono stati sequestrati dai carabinieri a Porto Recanati nell'abitazione di un giovane di 22 anni che è stato arrestato in flagranza di reato.

L'indagine è partita dai carabinieri del Nor di Tolentino, che sono riusciti a smantellare un'attività di spaccio fiorente e bloccare il pusher che si riforniva sulla costa per rivendere poi ai suoi numerosi clienti la droga suddivisa in dosi. L'operazione è scattata nelle scorse ore dopo le indagini coordinate dalla Procura di Macerata: il giovane è stato fermato dai carabinieri del Nor assieme ai colleghi di Porto Recanati e Caldarola e ha onsegnato una singola dose di hashish contenuta all’interno di un contenitore di silicone di forma cilindrica estratta dalla tasca del proprio giubbotto.

Nella perquisizione domiciliare sono state trovare ulteriori dosi singole di hashish e marijuana già pronte per lo spaccio - contenute in tre barattoli in vetro e due bustine di cellophane - e di un paio di forbici intrise di sostanza e utilizzate per la preparazione, all’interno della camera da letto del giovane e in particolare in un cassetto del comodino.

La droga in camera da letto, nella scarpiera e in uno sgabuzzino

Nella scarpiera all’interno di una scatola per scarpe sono stati trovati quattro sacchetti di cellophane trasparenti contenenti hashish: nei primi due – da più di mezzo chilo ciascuno - era presente hashish in cilindri, mentre nel terzo 400 grammi di panetti. Nel quarto involucro ulteriori dischetti per un peso di 102 grammi. Vi erano poi tre bustine da congelatore con dosi apparentemente già preparate (con un ovulo di hashish da 11 grammi, e ulteriori dosi da 20 e 10).

Su una scatola posta su un ripiano all’ingresso della stanza, i militari hanno trovato un coltello da cucina intriso di sostanza, diverse confezioni di sacchetti per la preparazione delle dosi, materiale per etichettarle, taglierini, macchina per il sottovuoto, coltellini, spatole, bilancini di precisione e 2285 euro in banconote di vario taglio.

Nella stessa scatola il ragazzo aveva preparato 4 panetti del peso di più di 50 grammi ciascuno di diverse marche e un panetto da più di 100 grammi riportante un’ulteriore diversa etichettatura.

Altre dosi suddivise - di quasi un etto di peso complessivo - sono state trovate all’interno di un armadio ubicato in uno sgabuzzino dell’abitazione, assieme a un bilancino e un coltello a serramanico a scatto. Complessivamente è stato sequestrato un quantitativo pari a 1.960 grammi: il ragazzo arrestato è in attesa di convalida.