Capriole in riva al mare, sedicenne batte la testa su un masso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Si spacca la testa facendo capriole in riva al mare. Un pomeriggio di divertimento tra amici che avrebbe potuto causare gravi conseguenze a un 16enne portorecanatese, immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Civitanova dove gli hanno applicato una quarantina di punti di sutura. L’incidente è accaduto domenica nel tardo pomeriggio sul tratto di spiaggia libera sul lungomare centro, a ridosso dello stabilimento balneare Il Faro.La comitiva di adolescenti si è riversata sulla spiaggia per trascorrere un primo pomeriggio d’estate all’insegna del mare e del divertimento. Il gruppetto, tra tuffi e bagni, ha iniziato a fare capriole sulla battigia. Il ragazzino non si è accorto che su un tratto di riva c’era un masso. Il mare era un po’ mosso e le onde si schiantavano sulla battigia inondando la spiaggia. Così, proprio durante una delle sue piroette, ha sbattuto la testa. Il giovane, nonostante la copiosa perdita di sangue, è rimasto sempre vigile. Gli amici gli hanno prestato i primi soccorsi così come i turisti che in quel momento si trovavano in spiaggia. Sul posto si è catapultato anche il bagnino di salvataggio dello stabilimento balneare Il Faro che ha chiesto l’intervento dei sanitari. La ferita provocata dal masso era profonda. Il ragazzino è stato soccorso dalla Croce Azzurra e trasportato immediatamente all’ospedale di Civitanova.