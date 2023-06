PORTO RECANATI L’estate è arrivata e le condizioni delle spiagge e dei luoghi vicini al litorale continuano a essere al centro dell’attenzione dell’opposizione. Questa volta, a finire sotto la lente del Centrodestra unito, è il capannone Nervi, da tempo motivo di discordia tra maggioranza e minoranza, anche all’epoca della precedente amministrazione Mozzicafreddo, durante la quale Porto Recanati ottenne un finanziamento regionale per l’illuminazione artistica della struttura.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Parcaroli incontra il vicepremier Salvini: «Massimo impegno per la Val Potenza»





Ora, il gruppo rappresentato in Consiglio dagli amministratori di allora, come Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, va all’attacco proprio sulle condizioni del Nervi, per poi ampliare il raggio pure sulle spiagge. «Non è normale che l’area del Nervi sia rimasta totalmente abbandonata. Era stata ripulita, risistemata la recinzione, fatta una manutenzione alle pensiline più malandate, illuminato l’immobile in modo da valorizzarlo. Bastava mantenere l’area in quello stato. Invece no, dall’ottobre 2021 il tutto è in stato di assoluto abbandono nonostante le richieste di manutenzione nelle migliori condizioni possibili da parte della Sovrintendenza. Solo per accontentare qualche detrattore dell’illuminazione completamente a led, sono state spente le luci anche se la Regione ha autorizzato lo spegnimento solo per un periodo. Quell’illuminazione valorizzava, di notte almeno, un immobile che caratterizza non solo Porto Recanati ma tutta la Riviera del Conero. Non è ora di ripulire l’area e riaccendere le luci? Sono tantissime le persone che percorrono quel tratto di strada per passeggiare o correre e sono tantissimi i turisti domiciliati a Scossicci ad usarla per raggiungere il centro città».

Le spiagge nel mirino



Poi il Centrodestra critica anche le condizioni delle spiagge, tema su cui il sindaco Andrea Michelini aveva già fatto il punto, precisando proprio l’avanzamento dei lavori di sistemazione dopo le mareggiate. «Non è davvero possibile che a metà giugno ancora si abbiano le spiagge, almeno da Parco Europa al confine Sud, ancora piene di cumuli di legna, con nessun rispetto per chi approfitta delle prime giornate estive e deve piazzare i teli in mezzo alle fresche frasche. Nella zona, è vergognoso passare da spiagge in concessione e hotel curati alla totale incuria».