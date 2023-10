PORTO RECANATI - Caos tra i democrat a Porto Recanati. Si è dimesso il direttivo locale del partito. A spiegare quanto accaduto è l’ormai ex segretario Alessandro Palestrini, eletto con il congresso del 28 novembre 2021. «In questo contesto - dice - risulta molto difficile lavorare in maniera adeguata al raggiungimento degli obiettivi approvati». Ma andiamo per ordine.



«Da subito - dice Palestrini -, anche grazie al rinnovamento delle cariche dirigenziali, si è avviato un percorso di rilancio dell’attività politica del partito a livello locale, uscito sconfitto dalle elezioni amministrative e senza eleggere neanche un proprio rappresentante in Consiglio comunale. Sono state numerose le iniziative organizzate riguardanti temi locali e anche temi a carattere nazionale, con lo scopo di iniziare un’operazione di radicamento del circolo, che aveva da tempo perso contatti attivi con la cittadinanza. Tale percorso ha portato apprezzamenti da parte di numerosi cittadini. Si è da subito cercato di collaborare con la lista Porto Recanati 21-26 con la quale il Pd aveva partecipato alle elezioni comunali, in modo da contribuire fattivamente e costruttivamente all’opposizione in Consiglio Comunale. Purtroppo i nostri tentativi non hanno avuto riscontro e non abbiamo potuto contribuire a nessuna delle scelte fatte dai consiglieri eletti per la lista. Questo è stato il motivo per cui nel direttivo del 28 ottobre 2022, a maggioranza, si è deciso di uscire dalla coalizione elettorale in modo da poter seguire una nostra linea politica autonoma». Allora Palestrini ricorda gli incontri organizzati dal circolo: «L’approccio seguito è stato quello di un approfondimento dei singoli temi. Anche probabilmente a seguito di questa uscita, alcuni dirigenti e iscritti del circolo hanno sostenuto in più occasioni e pubblicamente, posizioni diverse rispetto a quelle approvate dal direttivo. Non si pretende l’assoluto adeguamento alle posizioni prese dal direttivo, ma sicuramente un confronto leale, limpido, che non abbia come unico scopo quello di polemizzare e boicottare l’azione politica, con il rischio di dare una immagine pubblica del Partito ambigua e discutibile». Ecco allora la goccia che ha fatto traboccare il vaso: «In un contesto del genere, dove il lavoro degli organi decisionali viene costantemente sabotato da persone, spesso assenti durante le riunioni di circolo, ma discretamente presenti sui social, rende impossibile elaborare un percorso politico lineare ed efficace». Palestrini dice di aver informato il segretario provinciale Angelo Sciapichetti e il responsabile dei circoli «che non sono tuttavia intervenuti con un supporto concreto, probabilmente sottovalutando la rilevanza dell’aspetto politico, rispetto a quello interpersonale nella questione dei rapporti all’interno del circolo. Insieme a Palestrini ecco allora le dimissioni di Aurora Grilli (vicesegretaria), Nadia Bratus, Barbara Monaldi, Silvano Senigagliesi, Vincenzo Pipolo e Fabrizio Pontoni.